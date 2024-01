NVZ roept formerende partijen budget vrij te houden voor zorgmedewerkers

De NVZ presenteert in haar brief tien concrete aanbevelingen voor het te schrijven regeerakkoord. Deze aanbevelingen zijn volgens de NVZ noodzakelijk om de stijgende zorgvraag het hoofd te bieden en de samenwerking in het Integraal Zorgakkoord (IZA) te ondersteunen. Bijzondere aandacht gaat uit naar de tekorten op de arbeidsmarkt en de broze financiële situatie van ziekenhuizen.

“Zorgprofessionals vormen het kloppend hart van de zorg”, zegt NVZ-voorzitter Ad Melkert. “Ziekenhuizen, revalidatiecentra en categorale instellingen doen er alles aan om zorgmedewerkers een goede werkplek te bieden en hen te behouden voor de sector.”

Onmisbaar

“Maar dit kunnen wij niet alleen. De steun van de politiek is hierbij onmisbaar. Het is al jaren bekend dat de middengroepen in de zorg te maken hebben met een loonachterstand. Ook het SER-advies ‘Aan de slag voor de zorg’ heeft hierop gewezen. De formerende partijen hebben de kans om hierin verandering aan te brengen. In de VWS-begroting voor 2024 kan al geld worden vrijgemaakt voor een structurele verhoging van deze salarissen.”