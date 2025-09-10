Skipr

NVZ: Voor hulp aan patiënten uit oorlogsgebied is steun nodig van politiek

,

Tijdens het debat in de Tweede Kamer deze week over de situatie in de Gazastrook komt de vraag aan bod of de regering ernstig zieke kinderen in Nederlandse ziekenhuizen wil opvangen. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) benadrukt dat Nederlandse ziekenhuizen eerder hebben laten zien dat zij bereid zijn om een groep patiënten uit een oorlogsgebied op te nemen.

Om dit te kunnen doen is steun nodig vanuit de politiek, en uitvoering onder landelijke coördinatie. Het is aan het kabinet en de Tweede Kamer om dit juridisch en financieel mogelijk te maken.   

Ziekenhuizen staan klaar

De NVZ vindt het belangrijk om te laten weten dat de ziekenhuizen altijd klaarstaan om zorg aan mensen te verlenen. Op het moment dat de politiek besluit om in Nederland zorg te verlenen aan patiënten uit oorlogsgebieden pakken ziekenhuizen, onder coördinatie van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), dit op.  

NVZ-voorzitter Ad Melkert: “Zorg is een mensenrecht. Ziekenhuizen bieden altijd zorg aan wie dat nodig heeft. Hierbij kijken zorgverleners niet naar iemands afkomst. Nederlandse ziekenhuizen hebben al eerder laten zien dat zij bereid zijn om een groep patiënten uit een oorlogsgebied op te nemen. Zo vervullen diverse Nederlandse ziekenhuizen een rol bij de opvang van Oekraïense kinderen. Voor de zorgverlening aan onmenselijk getroffen kinderen, ook uit Gaza, is de steun vanuit de politiek dringend gewenst.”

