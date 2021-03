NVZ wil 600 miljoen voor betere arbeidsvoorwaarden in ziekenhuizen

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) vraagt het nieuwe kabinet om een ‘breed en langjarig investeringsakkoord voor de ziekenhuiszorg’. Voorzitter Ad Melkert wil 600 miljoen euro extra ruimte voor verbetering van de arbeidsvoorwaarden in ziekenhuizen, een investeringsfonds en langere contracten met zorgverzekeraars. Dat staat in een open brief gericht aan verkenners Van Ark en Koolmees.