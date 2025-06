NWZ doet vervuilende celstofmat in de ban

NWZ testte de Medipad – een wasbare onderlegger – op de intensive care (IC) en de endoscopie. “De wasbare onderlegger is een prima vervanger van de celstofmat”, meldt duurzaamheidsmanager Marco Lagrand. De Medipad voorkomt veel afval en CO2. “Twee doelen van de Green Deal.”

Opschaling

Naast herbruikbare materialen werkt de ziekenhuisgroep aan reduce. Zo wordt er op de IC gebruiken 25 procent minder Medipads gebruikt dan celstofmatjes. De insteek is deze reductie ziekenhuisbreed te behalen. “Soms voldoet een washand of een handdoek ook. Een washand of handdoek wassen kost veel minder energie, water en ook geld. Dus los van VerduurSamen besparen we ook. Refuse en reduce”, aldus Lagrand.

NWZ gaat na de succesvolle pilot het hele ziekenhuis voorzien van wasbare onderleggers. Geriatrie en interne geneeskunde zijn in mei overgestapt op de duurzamere variant. Momenteel wordt de operatiekamer onder de loep genomen. “We leggen contact via de greenteam leads en zetten de afdeling dan over”, schrijft Lagrand. “Niet te veel onderzoek doen of het ingewikkeld maken, dit kan snel en eenvoudig. En we doen dit samen met onze textielpartner Rentex.”

Budgetneutraal

Medewerkers zijn positief over de overstap. “De CO2-case is zeer positief. De businesscase is budgetneutraal.” Lagrand roept Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen (STZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) op om haar leden te laten overstappen. “Dit versnelt de productie, liberaliseert de markt en is gunstig voor de prijs.”