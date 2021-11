NZa-directeur wordt nieuwe bestuurder UMC Utrecht

Josefien Kursten is met ingang van 1 januari 2022 benoemd tot lid van de raad van bestuur van het UMC Utrecht. Zij zal zich binnen de raad van bestuur richten op de aandachtsgebieden bedrijfsvoering en financiën. Zij is momenteel werkzaam als directeur Regulering bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Voorzitter raad van toezicht Caroline Princen spreekt van een sterke kandidaat. “Met Josefien Kursten krijgt het UMC Utrecht een bestuurder die met haar financieel-strategische ervaring in de financiering van zorg- en overheidsdomeinen van grote waarde is voor de duurzame bedrijfsvoering van ons universitair medisch centrum. Daarnaast brengt zij met haar visie op passende zorg veel expertise mee voor het toegankelijk en betaalbaar houden van kwalitatief goede zorg in brede zin.

Economie

Kursten is na haar studie algemene economie gaan werken bij verschillende ministeries als financieel beleidsadviseur. Na ruim tien jaar maakte zij de overstap naar de Nederlandse Zorgautoriteit. Zij heeft verschillende managementfuncties bij de NZa bekleed. Sinds 2016 is zij directeur regulering. Maatschappelijke betrokkenheid is leidend in de stappen die Josefien in haar carrière heeft gezet.

Rvb

Met de benoeming van Josefien Kursten is de raad van bestuur compleet. De raad van bestuur UMC Utrecht bestaat verder uit Margriet Schneider (voorzitter), Arno Hoes (vice-voorzitter en decaan) en Remco van Lunteren (operationele zaken).