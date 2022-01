NZa: Druk in ziekenhuizen nog altijd hoog

Ziekenhuizen melden deze week (peilmoment maandag 27 december) een afschaling van de ziekenhuiszorg die vergelijkbaar is met vorige week. Op dit moment zijn 45% minder operatiekamers in gebruik dan normaal. Vorige week waren dit er 46% minder. In de weken daarvoor lag dit rond de 40 procent. Dat blijkt uit de informatiekaart Druk op de zorg die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wekelijks op dinsdag publiceert. De iets hogere afschaling is waarschijnlijk toe te schrijven aan de kerstperiode. Het is gebruikelijk dat in deze periode minder operaties worden uitgevoerd.