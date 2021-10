NZa geeft Alliade 1,5 miljoen subsidie

Interessant voor u

Nieuws

Commissie: Brancheorganisatie denkt te veel vanuit eigen ‘silo’ bij personeelstekort

Branche- en beroepsorganisaties in de zorg redeneren nog vooral vanuit de eigen ‘silo’ als het gaat om het oplossen van de arbeidsmarktproblemen in de zorg. Regionaal is tijdens de pandemie weliswaar sterk samengewerkt om personeelsproblemen op te lossen, maar dit is op landelijk niveau niet zichtbaar geworden.