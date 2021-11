NZa komt met nieuwe cijfers situatie ziekenhuizen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) geeft een nieuwe indruk van de situatie in de ziekenhuizen. Door het hoge aantal coronapatiënten en het tekort aan personeel is de druk op de reguliere zorg groot.

Overal in het land schalen ziekenhuizen operaties en andere niet aan corona gerelateerde zorg af. De NZa laat dinsdag weten hoeveel reguliere zorg ziekenhuizen nog kunnen leveren. Een deel van de ziekenhuizen kan op dit moment ook ingrepen, die normaal eigenlijk niet langer dan zes weken mogen wachten, niet meer tijdig uitvoeren. Het gaat dan om bijvoorbeeld om het verwijderen van een tumor na een kankerdiagnose.

Ziekenhuiszorg

In de situatie die ‘code zwart’ wordt genoemd kan er helemaal geen reguliere ziekenhuiszorg meer worden uitgevoerd. Alleen acute zorg wordt dan nog verleend. Volgens Hugo de Jonge en Ernst Kuipers zijn de ziekenhuizen momenteel nog ver verwijderd van dat scenario. De beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) denkt juist wel dat code zwart dichtbij is. Zij stellen het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen blijft stijgen en steeds meer personeel uitvalt door corona of de werkdruk. (ANP)