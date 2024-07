NZa wil met nieuwe afspraken meer duidelijkheid over keuze voor zorgverzekering

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft twee nieuwe afspraken opgesteld die informatie over de zorgverzekering voor burgers moet verbeteren. Eén afspraak moet het contracteerproces tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder versnellen. Een tweede afspraak moet tegengaan dat mensen zorg ontvangen die niet wordt vergoed door hun zorgverzekeraar.

De contractering tijdens de afgelopen overstapperiode is vlotter is verlopen vergeleken met voorgaande jaren, schrijft de NZa en noemt het een stap in de goede richting. Hoe meer contracten rond zijn aan het begin van de overstapperiode des te beter kunnen mensen een goede keuze maken die bij hen past.

Contracteerproces versnellen

In de Handvatten Contractering en Transparantie gecontracteerde zorg is nu een nieuwe afspraak opgenomen zodat het contracteerproces soepel en sneller verloopt. Zorgaanbieders moeten daarbij voor 1 september een inhoudelijk offerte indienen bij de zorgverzekeraar. Als zorgaanbieders op tijd een offerte indienen bij zorgverzekeraars en zorgverzekeraars hierop snel reageren, kunnen de onderhandelingen op tijd beginnen. Hierdoor kunnen mensen voldoende en duidelijk geïnformeerd een goede keuze maken voor een zorgverzekering tijdens de overstapperiode.

Eerder werd hiervoor al de Regeling Transparantie Zorginkoopproces aangepast. Uiterlijk 1 oktober moet er een uitgebreide offerte inclusief financiële cijfers zijn aangeboden bij de zorgverzekeraar. En zorgverzekeraars moeten op hun beurt binnen twee weken een inhoudelijk reactie geven op de ingediende offerte.

Onverzekerde zorg

Om te voorkomen dat mensen te vaak onbedoeld zorg ontvangen die niet wordt vergoed door hun zorgverzekeraar heeft de NZa de Regeling informatieverstrekking door zorgaanbieders aangepast. Zorgaanbieders die geen contract hebben, moeten mensen vooraf actief en aantoonbaar informeren dat zij op het punt staan gebruik te maken van niet-gecontracteerde zorg en dat dit gevolgen heeft voor hun vergoeding.