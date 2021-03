NZa: Minder patiënten behandeld in ziekenhuizen

“Mogelijk haalden ziekenhuizen toen zorg in die eerder was afgezegd of uitgesteld”, verklaart de Nza. “In de loop van februari daalt het tot onder het niveau van 2019. Uitschieters naar boven zijn urologie, interne geneeskunde, heelkunde en verloskunde en gynaecologie. Daar werden in februari iets meer patiënten behandeld dan normaal.”

Bij oncologie wordt geen zorg meer ingehaald. In februari is minder oncologische zorg geleverd dan in januari. Het aantal patiënten in zorg is vergelijkbaar met het aantal patiënten per week in 2019. Met name het aantal opnames en operaties loopt bij bepaalde specialismes terug.

Ggz

Verder hebben huisartsen afgelopen week opnieuw meer verwijzingen geschreven naar de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Dat blijkt uit de actuele data van ZorgDomein over het aantal verwijzingen dat huisartsen uitschrijven voor hun patiënten naar de ggz, ziekenhuizen en zelfstandige klinieken.

Wachttijden

Het aantal verwijzingen naar ziekenhuizen en zelfstandige klinieken lag op 94 procent van wat te verwachten valt zonder coronapandemie. “De voorafgaande week lag dat nog rond het niveau dat we zouden verwachten. Het aantal specialismes met te lange wachttijden voor de polikliniek daalt iets. Het aantal specialismes dat een te lange wachttijd heeft voor de behandeling is stabiel”, aldus de NZa.

Acute en planbare zorg

Over het geheel genomen is de capaciteit van de Nederlandse ziekenhuizen om zorg te leveren de afgelopen weken stabiel. Het aantal operatiekamers dat in gebruik is ten opzichte van voor corona is nu (peilmoment maandag 22 maart) 80 procent. De acute zorg en semi-acute zorg is overal beschikbaar. De kritieke planbare zorg kan in 79 procent van de ziekenhuizen volledig volgens planning worden geleverd.