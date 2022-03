NZa wil dat politiek keuzes maakt om langdurige zorg betaalbaar te houden

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) maakt zich grote zorgen over de steeds verder stijgende kosten van de langdurige zorg. Ook dit jaar staat het budget onder druk en of het voldoende is, hangt vooral af van het aantal nieuwe cliënten met een psychiatrische stoornis dat instroomt in de langdurige zorg.

Ook is nog onduidelijk welke impact corona gaat hebben op het zorggebruik in 2022. Dat blijkt uit verschillende scenario’s die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op verzoek van het ministerie van VWS heeft doorgerekend voor 2022. “We verwachten dat er tekorten ontstaan als de instroom van cliënten met een indicatie voor ggz-wonen in de langdurige zorg onverminderd hoog blijft”, aldus de NZa. “De herverdelingsmiddelen die als extra financiële ruimte gereserveerd zijn in het kader, lijken wel voldoende om deze tekorten op te vangen.”

Verdubbeling

Voor de langere termijn blijven de zorgen bestaan. ‘Nu het aantal ouderen boven de 75 jaar in 2040 verdubbelt, zijn duidelijke politieke keuzes nodig om de langdurige zorg in de toekomst betaalbaar te houden”, waarschuwt NZa-bestuursvoorzitter Marian Kaljouw. “We denken graag mee over oplossingen om de zorg toekomstbestendig te houden.’’

Kansen sociaal domein

De toezichthouder wijst op de kansen in het sociaal domein vanuit gemeenten. Ook moet de samenwerking tussen gemeenten en zorgverleners en zorgaanbieders onderling verbeteren. De krapte op de arbeidsmarkt vraagt ook om ‘anders denken’, waarbij mensen tijdig nadenken wat hun persoonlijke wensen zijn als het gaat om ondersteuning en zorg, en wat daarvoor nodig is.

Samenwerking

De NZa denkt graag met partijen in de zorg mee hoe schotten die de samenwerking tussen zorgaanbieders en tussen zorgaanbieders en gemeenten belemmeren verkleind kunnen worden. De bekostiging van de langdurige zorg willen we daarbij zo inrichten dat deze bevordert dat zorgverleners samen passende zorg voor cliënten kunnen organiseren