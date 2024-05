NZa publiceert eerste bouwsteen voor nieuwe tarieven huisartsenzorg

De NZa heeft de eerste bouwsteen voor de nieuwe tarievenberekeningen 2025 gepubliceerd. Het gaat om onderzoek naar de arbeidskostencomponent (NAC). Onderzoeksbureau Berenschot heeft in opdracht van de NZa onderzoek gedaan naar de functiezwaarte en een hierbij passende NAC.

In 2023 startte de NZa een kostprijsonderzoek om de maximumtarieven voor de huisartsenzorg te herijken. De nieuwe tarieven voor de huisartsenzorg moet de NZa uiterlijk 1 juli bekendmaken. Voor die tijd volgen nog de andere drie elementen uit de tariefformule vanuit het praktijkkostenonderzoek. LHV gaat met de NZa in gesprek over het verschenen rapport.

Stijging arbeidskostencomponent

In de nieuwe tarieven is een vergoeding verwerkt voor de arbeidskosten van deze praktijkhouders, de NAC. Berenschot stelt een NAC voor praktijkhoudend huisartsen vast van bijna 200 duizend euro. Dit betekent een stijging van 11,9 procent ten opzichte van de huidige NAC.

De NZa neemt deze arbeidskostencomponent mee in de berekening van de nieuwe tarieven 2025 voor de huisartsenzorg. Deze stijging zegt nog weinig over de hoogte van de tarieven. Daarvoor moeten eerst de andere onderdelen van de tariefformule zoals bij voorbeeld de praktijkkosten bekend worden gemaakt. Daarvoor loopt nu een NZa-praktijkkostenonderzoek (KPO).

Het bedrag is niet gelijk aan het inkomen van een praktijkhoudend huisarts. Het is een normatief bedrag dat bestaat uit een beloning voor de praktijkhouder en een vergoeding voor sociale lasten.