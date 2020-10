NZa: spreiding coronapatiënten gaat moeizaam

Regio’s binnen het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) hebben afspraken gemaakt over de spreiding van coronapatiënten, maar volgens de NZa worden die afspraken niet overal nagekomen. Hoe het kan dat dit niet lukt, weet de woordvoerder dinsdag niet te zeggen. De NZa gaat in gesprek met de regio’s over het probleem. Als patiënten niet vanuit een vol ziekenhuis overgeplaatst kunnen worden, kan het zijn dat de reguliere zorg verder afgeschaald moet worden, legt de woordvoerder uit. “Dat willen we natuurlijk echt voorkomen.”

Randstad

Er liggen momenteel iets minder dan duizend coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen. De meesten liggen in Amsterdam, Leiden, Den Haag en Rotterdam. In de afgelopen twee weken zijn er ongeveer 180 mensen verplaatst vanuit hun eigen regio naar andere delen van het land. (ANP)