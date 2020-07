NZa verlengt compensatie omzetverlies langdurige zorg

De verlenging van de steunmaatregelen verschilt per sector. De compensatie wordt voor de intramurale gehandicaptenzorg inclusief extramurale dagbesteding, en de intramurale ggz verlengd tot 1 augustus 2020. De intramurale ouderenzorg kan tot 1 september 2020 compensatie krijgen. Voor de overige onderdelen van de langdurige zorg eindigt de compensatie 1 juli 2020.

Toelichting

In de brief over ‘perspectief compensatie omzetderving Wet Langdurige Zorg‘ licht de minister dit nader toe.

De vernieuwde beleidsregel maakt duidelijk in welke situaties zorgaanbieders compensatie kunnen krijgen en hoe de hoogte ervan wordt berekend. Ook staat beschreven hoe zorgkantoren en zorgaanbieders hun aanvraag kunnen indienen.

Maatwerk

Ook na de periode van generieke omzetderving kunnen zorgaanbieders worden geconfronteerd met de gevolgen van een uitbraak. Voor deze uitzonderlijke situaties komt een regeling die zorgkantoren de mogelijkheid biedt om tot 1 januari 2021 maatwerkafspraken te maken. De mogelijkheid van een vergoeding voor de extra kosten blijft daarnaast ook van kracht tot 1 januari 2021.