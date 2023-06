NZa: verzekeraar moet duidelijk zijn over vergelijkbare polissen

Het kan bij die op elkaar lijkende polissen bijvoorbeeld gaan om een beperkt verschil in het gecontracteerde aanbod of om een klein verschil in de hoogte van de vergoeding voor niet gecontracteerde zorg.

“Een divers polisaanbod is belangrijk, waarbij er daadwerkelijk iets te kiezen valt voor verzekerden”, benadrukt de NZa. Ze ziet nu nog “te vaak dat polissen die gelijk zijn, of die erg op elkaar lijken, worden aangeboden door verschillende zorgverzekeraars die bij dezelfde moedermaatschappij horen”.

Bewustzijn

Dat is voor de buitenwereld niet altijd duidelijk doordat er een andere polisnaam of een andere merknaam wordt gebruikt. “Door de verplichting deze tweelingpolissen in een overzicht bij elkaar te zetten, wordt de verzekerde zich hiervan bewust”, verwacht de NZa. De aangescherpte regels gaan per 1 november in. (ANP)