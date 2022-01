NZa: vul vragenlijst wijkverpleging in

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vraagt zorgaanbieders en -verzekeraars om de vragenlijst over de contractering wijkverpleging in te vullen. De vragenlijst is afgestemd met brancheverenigingen Actiz, Spot, ZorgthuisNL en ZN.

Inzicht

Met de Monitor contractering wijkverpleging 2022 wil de NZa inzicht krijgen hoe het contracteren verloopt en waar het beter kan. “Hiermee willen we u helpen om nog beter passende afspraken te maken. Voor een zo goed mogelijk beeld is het belangrijk dat zoveel mogelijk zorgaanbieders en zorgverzekeraars meedoen. Help uzelf en uw collega’s en vul de vragenlijst in, ook als u géén contracten afsluit.”

Invullen kan tot en met 7 januari. De NZa publiceert de monitor in het voorjaar van 2022.

De vragenlijst voor zorgaanbieders is hier te vinden en die voor zorgverzekeraars hier.