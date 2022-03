Oekraïense vluchtelingen vinden zorg en woningen in Nederland

De Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen bestaande uit 29 regionale ziekenhuizen doneren medische hulpmiddelen en medicijnen aan Oekraïne. Alle spullen zijn deze week naar een centraal opslagpunt in Nederland gebracht en gaan vanaf daar naar een ziekenhuis in Lviv.

Medicijnen en hulpmiddelen

Initiatiefnemers zijn Boris Kanen, internist-endocrinoloog in het Zaans Medisch Centrum, Inge de Wit, bestuurslid SAZ en bestuurder van Streekziekenhuis Koningin Beatrix en Bert Kleinlugtenbeld, voorzitter van de SAZ en bestuurder van ziekenhuis Nij Smellinghe. Zij staan in direct contact met het Oekraïense ziekenhuis in Lviv en weten daardoor wat er dagelijks nodig is en kunnen daarop meteen actie ondernemen.

Noodwoningen

Eerder deze week werd bekend dat zorginstellingen leegstaande gebouwen ter beschikking zullen stellen voor de opvang van vluchtelingen. Deze belofte krijgt nu concreet vorm.

Ziekenhuis Rivierenland gaat bijvoorbeeld vluchtelingen opvangen in een leegstaande afdeling in het oude ziekenhuisgebouw. Marc Hendriks, voorzitter raad van bestuur: “We helpen en ondersteunen in gezondheidsvraagstukken waar mogelijk. Ook als hulp van mens tot mens vinden we het belangrijk om in deze humanitaire crisis ons steentje bij te dragen. De gemeente Tiel was op zoek naar geschikte ruimte en wij hebben een afdeling met dertien kamers in het oude ziekenhuis leegstaan. De afdeling heeft een gezamenlijke woonkamer, ruimten om te koken en te wassen. De kamers zijn vrij eenvoudig klaar te maken om bewoond te worden. We zijn trots op onze medewerkers die ook in deze situatie weer laten zien dat ze klaar staan voor onze medemens.”

Amersfoort

Ook gehandicaptenzorgorganisatie Amerpoort heeft leegstaande woonlocaties ter beschikking gesteld aan Oekraïnse vluchtelingen. Het gaat om woningen in de Paulinapolder in Amersfoort en het Mezenhof in Soest. De eerste vluchtelingen komen daar eind volgende week aan. De zorginstelling is met spoed op zoek naar vrijwilligers die de ruimtes willen helpen schilderen.

Beperking

“Onder de vluchtelingen uit Oekraïne zitten ook groepen mensen met een beperking en hun begeleiders. We hebben enkele locaties die leegstaan. We hebben dus de mogelijkheid om de kwetsbare mensen te helpen en voelen ook de verantwoordelijkheid om dat te doen”, zegt Jan-Henk Janssen namens de raad van bestuur van Amerpoort.