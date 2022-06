OK Meander start met recyclen van inpakmateriaal

De OK van Meander Medisch Centrum is gestart met het gescheiden inzamelen van het inpakmateriaal van instrumentennetten. De doeken zijn gemaakt van polypropyleen, een plasticsoort die oneindig gerecycled kan worden.

Van de doeken worden eerst granulaatkorrels gemaakt en deze kunnen als grondstof voor nieuwe producten gebruikt worden. Eén van de producten die hiervan gemaakt wordt, zijn stoelen voor scholen en ziekenhuizen. Afvalverwerker PreZero heeft in Erasmus MC een test gedaan met het apart inzamelen van de doeken en dat was een succes.

Dagbesteding

Het ziekenhuis werkt hiervoor samen met Amerpoort die dagbesteding verzorg voor een groep jongvolwassenen en volwassenen met een licht tot matige verstandelijke beperking of afstand tot de arbeidsmarkt. Deze groep werkt al in het restaurant en ondersteun de patiëntcatering en de linnenkamer en daar komen de werkzaamheden voor de OK bij.

CO2-uitstoot

“Onze cliënten vinden het ontzettend leuk dat ze voor de OK werken”, zegt Jori van den Berg van Amerpoort. “Wij halen de doeken op, verwijderen plakkers van de doeken en vouwen ze vervolgens netjes op. Onze cliënten komen hierdoor ook in andere delen van het ziekenhuis en worden regelmatig herkend. Dat maakt het voor hen ontzettend leuk.”

Meander wil tegen 2050 de CO2-uitstoot van het ziekenhuis met minstens 95 procent verminderen.