OLVG locatie Spuistraat schrapt afspraken om stroomstoring

De locatie van ziekenhuis het OLVG aan de Spuistraat in Amsterdam schrapt alle afspraken tot 12.00 uur door de stroomstoring die de stad maandagochtend treft. Volgens een woordvoerder gaat het om tientallen afspraken.

Poliklinische afspraken

In de locatie aan de Spuistraat worden geen operaties verricht. De geschrapte afspraken zijn poliklinische afspraken. Het OLVG heeft alle patiënten van wie de afspraken worden geschrapt telefonisch ingelicht.

Rond 10.00 uur meldde Liander dat de stroomstoring nagenoeg voorbij is. Artsen gaan in gesprek met patiënten om te kijken of afspraken voor 12.00 uur toch door kunnen gaan, aldus de woordvoerder. Na 12.00 gaan alle afspraken weer volgens de planning door.

Bloedafnamepunt gesloten

Het ziekenhuis heeft in de Spuistraat een bloedafnamepunt waar mensen kunnen binnenlopen om bloed te laten prikken. Ook dit is tot 12.00 uur niet mogelijk. De woordvoerder hoopt dat na 12.00 uur afspraken wel weer kunnen doorgaan.

De locaties van het OLVG in Amsterdam-Oost en Amsterdam Nieuw-West zijn niet door de stroomstoring getroffen. (ANP)