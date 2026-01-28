OM eist 4 weken cel wegens ontucht anesthesioloog

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag bij de rechtbank in Den Bosch een celstraf van vier weken geëist, waarvan drie weken voorwaardelijk, tegen een 37-jarige anesthesioloog uit Nijmegen voor het plegen van ontuchtige handelingen met twee vrouwelijke patiënten.

De man zou in november 2022 in een operatiekamer van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven de borsten van beide patiënten hebben aangeraakt, nadat hij hen onder narcose had gebracht voor een borstverkleinende operatie.

Naast de celstraf eiste de officier van justitie een werkstraf van 120 uur. Volgens de officier heeft de arts geen seksuele intenties gehad, zoals hij zelf ook zegt, maar die zijn “niet nodig om buiten je boekje te gaan”.

Voorwaardelijke schorsing

Een assistent die getuige was van de betastingen meldde beide incidenten bij de ziekenhuisleiding. De anesthesioloog werd op non-actief gesteld en zijn tijdelijke contract werd niet verlengd. In 2024 legde het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Zwolle de man een voorwaardelijke schorsing van zes maanden op. Het aanraken van borsten behoorde niet tot zijn taken, was niet noodzakelijk en is te kwalificeren als seksueel grensoverschrijdend gedrag, zo vatte de officier het oordeel van het college samen.

De verdachte zei dat hij als arts altijd heeft geleerd het menselijk lichaam als “onzijdig” te zien. “Ieder stukje huid is gelijk.” De officier: “Ieder weldenkend mens weet dat voor een vrouw borsten niet hetzelfde zijn als een arm of een been.”

Beide betrokken patiënten deden aangifte. Een van hen was een verpleegkundige in opleiding van 17 jaar oud. In haar door haar advocaat voorgedragen slachtofferverklaring zei zij dat de gebeurtenissen haar ernstig hebben aangegrepen. Zij verloor haar vertrouwen in artsen en zag zich genoodzaakt een andere opleiding te gaan volgen.

Ook de verdachte zag door de affaire zijn toekomst als arts nagenoeg verdampen, zo schetste hij de rechtbank. “Het is een nachtmerrie geweest, een hel”, zei hij. In ziekenhuizen is hij tot dusver niet meer aan de slag gekomen.

De advocaat van de man vroeg om vrijspraak. Het ziekenhuis, waar zijn cliënt nog maar acht maanden werkte, is naar zijn mening mogelijk te snel tot allerlei acties overgegaan, waaronder contact opnemen met de zedenpolitie. De raadsman heeft het OM meermaals tevergeefs verzocht van strafvervolging af te zien.

De rechtbank doet uitspraak op 11 februari.

