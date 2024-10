OM eist straf tegen huisarts voor huiselijk geweld

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag bij de rechtbank in Lelystad tegen de 39-jarige huisarts Jim de V., verdacht van onder meer huiselijk geweld over een lange periode, een geheel voorwaardelijke celstraf en een taakstraf van 120 uur geëist. “Angst, intimidatie en geweld”, vormden volgens de officier van justitie de rode draad in het gedrag van De V.

De verdachte was destijds huisarts in Naarden. In 2021 deed zijn echtgenote aangifte van stelselmatige mishandeling. De man zou haar dagelijks onder meer geslagen, geschopt, geknepen en gebeten hebben. Daarnaast zou hij haar hebben bedreigd, vernederd en geïntimideerd. Het paar lag destijds in scheiding. Later deed de vrouw ook aangifte van psychische mishandeling door De V. van hun twee zeer jonge kinderen. Bij hen is, evenals bij hun moeder, een posttraumatische stressstoornis vastgesteld, omdat zij getuige zijn geweest van het geweld thuis. Volgens het OM is het bewijs voor beide beschuldigingen geleverd.

Filmpje

Justitie vervolgt De V., die inmiddels naar Den Haag is verhuisd, ook voor het mishandelen van zijn huidige partner. Niet de vrouw zelf, maar De V.’s moeder deed daarvan aangifte – zij maakte zich zorgen over het “narcistische en psychopathische gedrag” van haar zoon. Tegen de zin van de verdachte bekeek de rechtbank ter zitting een filmpje, gemaakt door De V. tijdens een ruzie, waarop is te zien hoe hij de huilende vrouw een klap in haar gezicht geeft.

Niet terug

Gedragsdeskundigen hebben een narcistische persoonlijkheidsstoornis bij De V. vastgesteld. De man is inmiddels onder behandeling. Het OM wil dat hij die behandeling tijdens de geëiste proeftijd van drie jaar voortzet. De V. werd vorig jaar december gearresteerd en zat vervolgens 109 dagen in voorarrest. Van justitie hoeft hij niet terug naar de gevangenis: de officier eiste in totaal 250 dagen cel, waarvan 141 voorwaardelijk.

Weer aan het werk

De V. heeft tijdens politieverhoren verklaringen afgelegd en heeft erkend dat hij zich heeft misdragen, maar ontkent ook een aantal verwijten. Hij wilde ten overstaan van de rechtbank niet nader verklaren, onder meer omdat de zitting openbaar was en er journalisten aanwezig waren. De man is inmiddels weer aan het werk als waarnemend huisarts bij verschillende praktijken. Het OM meent dat hij zijn eed als arts heeft geschonden. “De samenleving moet kunnen vertrouwen op de integriteit van een huisarts.” (ANP)