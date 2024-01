OM eist tbs voor geweld tegen verpleegkundigen ggz-instelling

Tegen een 43-jarige man uit Spijkenisse is donderdag tbs met voorwaarden geëist voor het plegen van geweld tegen drie verpleegkundigen van ggz-instelling Antes in Poortugaal.

De man, die in de kliniek verbleef vanwege zijn psychische gesteldheid, zou zich in april 2023 hebben verzet tijdens zijn behandeling en daarbij medewerkers hebben geslagen en getrapt. Een van de medewerkers liep daarbij een gebroken neus op.

Langdurige monitoring

Het OM acht mishandeling bewezen, maar concludeert ook dat de verdachte sterk verminderd toerekeningsvatbaar was toen hij de feiten beging.

Voor het OM staat vast dat de verdachte psychiatrisch patiënt is en daarom behandeling nodig heeft. Er is langdurige monitoring nodig en hij moet door behandeling in zijn bestaan worden begeleid.

Hoog recidiverisico

Daarbij is het belangrijk dat iemand huisvesting, inkomen en dagbesteding heeft. Aan de andere kant is er ook een hoog recidiverisico. Daarom acht het OM een machtiging voor verplichte zorg op grond van de Wvggz niet voldoende en kiest het voor tbs met voorwaarden.