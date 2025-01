OM eist werkstraf voor fatale fouten vrijwillige chauffeur rolstoelbus Cordaan

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag bij de rechtbank in Amsterdam een taakstraf van 150 uur geëist, waarvan vijftig uur voorwaardelijk, tegen een 55-jarige chauffeur van zorginstelling Cordaan. De man vergat op 26 januari in Diemen in zijn bus een rolstoel vast te zetten en de daarin zittende 84-jarige vrouw de gordel om te doen. Toen hij bij een stoplicht optrok, kieperde de rolstoel achterover en liep de bejaarde vrouw ernstige verwondingen op. Zij overleed twee dagen later in het ziekenhuis.