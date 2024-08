OM legt werkstraffen op aan medewerksters zorgboerderij Wedde

Het Openbaar Ministerie heeft drie medewerksters van de voormalige zorgboerderij Aurora Borealis in het Groningse Wedde werkstraffen van honderd uur opgelegd, omdat zij bewoners van de instelling hebben mishandeld.

In juli veroordeelde de rechtbank in Groningen twee leidinggevenden tot de maximale celstraf van vijf jaar en vier maanden. Zij zijn schuldig bevonden aan de lichamelijke en geestelijke mishandeling van tien bewoners. Naast de celstraf kregen zij ook een beroepsverbod van tien jaar en vier maanden.

Buiten de rechter

Het OM heeft de zaken tegen de drie medewerksters buiten de rechter om afgedaan, omdat zij niet de hoofdverantwoordelijken zijn voor de misstanden in de zorgboerderij. Justitie heeft tevens rekening gehouden met de verregaande gevolgen die zij hebben ondervonden nadat de zaak in de publiciteit was gekomen. De medewerksters zijn “fors” bedreigd, aldus het OM donderdag. Een vierde medewerker moet zich op 10 september nog bij de officier van justitie melden.

In het vonnis tegen de hoofdverdachten sprak de rechtbank van “een afschuwelijk regime”. De misstanden kwamen vorig jaar aan het licht door het SBS-programma Undercover in Nederland van Alberto Stegeman. Kort daarna werd de zorgboerderij gesloten. (ANP)