Omliggende gemeenten willen sluiting acute zorg Gelre Ziekenhuizen in Zutphen tegenhouden

Onlangs werd bekend dat Gelre ziekenhuizen vanwege een miljoenenverlies de SEH en verloskunde in Zutphen moeten sluiten. De gemeenteraad van Brummen heeft ingestemd met een voorstel om het voorgenomen besluit van de raad van bestuur van het Gelre ziekenhuis af te keuren. Met het voorstel wil de gemeenteraad dat samen met de andere betrokken gemeenten alle mogelijke realistische middelen ingezet worden om sluiting van de spoedzorg en verloskunde van het Zutphense ziekenhuis te voorkomen. Dit schrijft de Gelderlander.

Onbetrouwbaar bestuur

Volgens de raad van bestuur zou Gelre ziekenhuizen onder druk van banken en zorgverzekeraars moeten ingrijpen. De raad van bestuur gaf eerder aan dat in ieder geval de afdelingen verloskunde, spoedeisende hulp en ic in Zutphen open zouden blijven. “En vervolgens deze week communiceren dat alles anders wordt? Een onbetrouwbare manier van besturen”, zegt D66-fractievoorzitter Merijn van As in de Gelderlander.

Vakgroepen niet betrokken

“Als je acute zorg nodig hebt, dan telt juist elke minuut,” zegt Van As tegen de Gelderlander. “Zo’n langer ritje naar Apeldoorn of Deventer kan voor iemand uit een van onze kernen fataal zijn.” Ook maakt de gemeenteraad zich volgens Van As zorgen over hoe direct betrokkenen en andere vakgroepen in het ziekenhuis niet betrokken zijn bij de totstandkoming van het voorgenomen besluit.