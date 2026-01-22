Ommelander Ziekenhuis verwelkomt nieuwe toezichthouder

“Erik de Boer brengt veel financiële en toezichthoudende ervaring mee uit de bancaire, verzekerings- en zorgsector”, aldus het Groningse ziekenhuis met 1.500 medewerkers. Momenteel is hij directeur finance & risk bij Univé Verzekeringen. Daarvoor vervulde hij directiefuncties bij onder meer Deloitte en ING. De Boer is momenteel vicevoorzitter van de raad van toezicht (rvt) bij GGZ Friesland en lid van de raad van commissarissen bij Caparis. Tot 2025 was hij rvt-vicevoorzitter van Nij Smellinghe in Drachten.

Echte noorderling

Als geboren en getogen Fries en opgegroeid in een huisartsengezin voelt De Boer zich sterk verbonden met de Noordelijke regio en de zorg. “Ik ben een Fries, maar ook een echte noorderling. Ik vind het ontzettend belangrijk dat goede zorg dichtbij beschikbaar en bereikbaar is, want dat draagt direct bij aan de kwaliteit van leven in onze regio. Tegelijk staan we voor grote maatschappelijke vragen: hoe houden we de zorg toekomstbestendig én betaalbaar?”

Per 1 februari treedt De Boer toe tot de rvt van Ommelander Ziekenhuis. Zijn focus ligt op de bedrijfsvoering. Hij volgt Ulco Vermeulen op. Rvt-voorzitter Ruurd Jan Roorda bedankt Vermeulen voor zijn ’tomeloze inzet, ervaring en enorme regionale netwerk die van grote betekenis zijn geweest’ voor het Ommelander Ziekenhuis. “Zijn grote kracht is dat hij altijd boven vraagstukken weet uit te stijgen en autonoom blijft denken. Bovendien gaat hij vaak net een laag dieper, waardoor we zaken nóg scherper kregen. We gaan Ulco als vice-voorzitter van de rvc dan ook missen.”