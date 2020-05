Omring laat ‘digital human’ ouderen voorlichten over corona

Zorgorganisatie Omring zet een digital human in om ouderen voor te lichten over de coronamaatregelen. Het virtuele karakter Wendy, ontwikkeld in samenwerking met Deloitte Digital, kan bovendien een gezellig praatje maken.

‘Een eerste stap naar een nieuwe manier van informatievoorziening in de toekomst’, noemt de zorgorganisatie de ontwikkeling van de digital human in een nieuwsbericht. Wendy is een virtueel karakter dat met een vriendelijke stem en passende gezichtsuitdrukkingen ouderen te woord staat. Het algoritme kan inspelen op de context van het gesprek en wordt door een zelflerend systeem steeds beter.

Corona, koetjes en kalfjes

De proef met een digital human moet het gemis van bezoek en menselijk contact opvangen. Het systeem geeft niet alleen informatie over de coronamaatregelen, maar kan ook over koetjes en kalfjes praten. Omring en Deloitte verwachten dat het systeem een efficiënte manier van informatievoorziening is. In de toekomst kan Wendy ook gebruikt worden om bijvoorbeeld intake assessments af te nemen, laat Omring weten.