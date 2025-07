Omzet jeugdwetaanbieders fors gegroeid

De omzet van jeugdzorgaanbieders is in 2024 met 11 procent gegroeid. Die groei komt vooral terecht bij grotere spelers die de opbrengsten zagen stijgen met 150 miljoen euro, blijkt uit cijfers van A-Insights.

“Waar het systeem kleiner en efficiënter moest worden, is het juist fors gegroeid”, concludeert A-Insights. “De groei is waarschijnlijk niet volledig toe te schrijven aan hogere tarieven: de geadviseerde indexering van tarieven vanuit VNG was 5,71 procent. De rest van de hogere omzet zit dus in toename van de zorgvraag en/of meer complexe problematiek.”

Winstgevendheid

De winstgevendheid is gestegen naar een gemiddelde van 2,3 procent. In 2023 lag dit nog op gemiddeld 1 procent. Vooral grote partijen doen het financieel steeds beter. “Grote partijen worden niet alleen groter, maar ook financieel sterker.”

A-Insights baseert zich op de jaarrekeningen van 412 partijen die in 2024 een omzet van meer dan 1 miljoen hadden in de jeugdwet. Volgens het onderzoeksbureau is duidelijk dat de markt minder versnipperd en meer geconsolideerd raakt.

Grotere partijen werken vaker met onderaannemers waardoor ze profiteren van schaalvoordelen. Maar hierdoor ontstaat ook een dilemma. Ontstaan dan geen instellingen die zo groot zijn dat gemeenten niet meer zonder ze kunnen. “Gemeenten en regio’s zijn voor de zorgverlening sterk afhankelijk van een selecte groep spelers. Continuïteit van zorg vereist dat deze aanbieders, ongeacht hun financiële gezondheid, overeind worden gehouden.”