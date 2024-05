Wijkverpleegkundige heeft nog weinig met normenkader voor indicatie

Wijkverpleegkundigen stellen zelf de indicatie voor de zorg die cliënten nodig hebben. Het normenkader dat hiervoor bestaat is echter nog onvoldoende bekend. Dat leidt tot grote verschillen in indicaties, blijkt uit onderzoek. Onduidelijk blijft of die praktijkverschillen ook ongewenste effecten hebben op de zorg.

Het onderzoek naar de indicatiestelling door wijkverpleegkundigen was onderdeel van het hoofdlijnenakkoord wijkverpleging 2019-2022. Aanleiding waren signalen van praktijkvariatie in de indicatiestelling. Het onderzoek is uitgevoerd door mensen van Maastricht University, Nivel en Hogeschool Utrecht. Demissionair minister Conny Helder stuurde het deze week naar de Kamer.

De onderzoekers keken onder meer naar het gebruik van het normenkader ‘indiceren en organiseren van zorg’ bij de indicaties. “Op basis van de bevindingen blijkt dat het gebruik van het normenkader nog enkele uitdagingen kent”, schrijven de onderzoekers. “Het normenkader lijkt vaak onvoldoende bekend te zijn, wat leidt tot verschillende toepassingen.”

Organisaties faciliteren gebruik niet

Verschillende oorzaken liggen hieraan ten grondslag. Een daarvan lig bij de zorgorganisaties waar wijkverpleegkundigen voor werken. “Een reden hiervoor kan zijn dat organisaties veelal een vertaalslag maken van het normenkader en het gebruik ervan niet altijd faciliteren”, stellen de onderzoekers.

Geen behoefte aan nieuwe interventies

Wijkverpleegkundigen zelf zeggen dat ze normenkader wel relevant vinden, maar dat het document te veel tekst en informatie bevat. Wijkverpleegkundigen hebben geen behoefte aan nieuwe interventies, richtlijnen of tools om de indicatiestelling te optimaliseren. Juist inzetten van bestaande instrumenten en deze goed implementeren is volgens wijkverpleegkundigen ogen cruciaal.

Volgens de onderzoekers moten wijkverpleegkundigen beter geschoold worden, als ze het normenkader eenduidiger moeten gaan gebruiken. Scholing moet ervoor zorgen dat indicerend wijkverpleegkundige eenzelfde basiskennis hebben én meer bekendheid aan het normenkader geven.

De onderzoekers doen tot slot een reeks aanbevelingen op verschillende niveaus, van het niveau van de wijkverpleegkundige tot zorgorganisaties en beleid. Voor de wijkverpleegkundigen gaat het vooral om meer bewustzijn van de verschillen in indicatiestellingen. Zorgorganisaties moeten er onder meer voor zorgen dat een pas afgestudeerde of nieuwe wijkverpleegkundige voldoende ondersteuning en scholing nodig heeft om te kunnen indiceren. Tot slot is meer onderzoek nodig om de kwaliteit van de zorgplannen onder de loep te nemen en te onderzoeken op een logische koppeling tussen diagnose, doelen en interventies, aldus de onderzoekers.

