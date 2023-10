Onderzoek naar oud-bestuurder Zorggroep Drenthe om rol bij Indonesische zorgstudenten

Deze zomer werd al bericht over de klachten van de studenten die te veel zouden moeten werken en naar verluidt onder valse voorwendselen naar Nederland zouden zijn gehaald. Afgelopen week publiceerde EenVandaag over nog meer problemen met het project van bemiddelaar Yomema en opleider Avans+.

De studenten werden naar verluidt naar Nederland gelokt met een baan die niet bestond, een verhuisvergoeding van 7.750 euro die niet werd uitbetaald en een boeteclausule waarmee ze de factor vast zaten in het contract dat ze hadden gesloten.

Appjes

Verder zou oud-bestuurder Lex Smetsers van Zorggroep Drenthe appberichten hebben verstuurd naar het personeel nadat in de zomer de eerste berichten over problemen met het project boven kwamen drijven. Die berichten werden als “dreigend” ervaren.

Zo werd volgens EenVandaag in een bericht aan een specifieke medewerker geschreven dat Smetsers teleurgesteld is over de onwaarheden in het artikel en hoopt dat zij hier niet aan had meegewerkt. Enkele dagen later stuurde hij het bericht waarin onder meer stond dat het bekend was welke anonieme studenten hadden gesproken met journalisten.

Lagere werk- en studiebelasting

Zorggroep Drenthe schrijft nu signalen te onderzoeken over de bestuurders, maar verder nog geen details kan geven. “Maar het feit dat we dit onderzoek uitvoeren, ook na vertrek van deze bestuurder, zegt alles over een lerende en zelfkritische houding in onze organisatie.”

Verder zegt de organisatie de werkomstandigheden van de studenten te gaan verbeteren en de studiebelasting te verminderen. Ook zijn er meerdere bijeenkomsten geweest om te benadrukken wat de mogelijkheden zijn qua vertrouwenspersonen en begeleiders.