Onderzoek naar veelbelovende bestralingsbehandeling voor epilepsie

In Nederland zijn ongeveer 130.000 patiënten met chronische epilepsie. Voor een deel van de patiënten met chronische epilepsie is er momenteel geen genezende behandeling beschikbaar. Medicatie noch een hersenoperatie is voor hen een permanente oplossing.

Precisiebestraling

Daarom starten Maastricht UMC+ en Maastro in samenwerking met de epilepsiecentra en de umc’s nieuw onderzoek of een hersenoperatie de epilepsie kan genezen. “In deze studie gaan we kijken of we een andere behandeling kunnen aanbieden, namelijk precisiebestraling van het deel van de hersenen waar de epilepsie ontstaat”, vertelt radiotherapeut Daniëlle Eekers. Toepassing in het buitenland van deze behandeling laat hoopvolle resultaten zien. Maar in Nederland wordt deze niet vergoed door de zorgverzekeraar. “Vandaar dat we subsidie hebben aangevraagd bij Veelbelovende Zorg, zodat na succesvol afronden van deze studie, vergoeding wel mogelijk wordt.”

Subsidie van 2,3 miljoen

Het onderzoek start dit najaar. Het Zorginstituut en ZonMw hebben hiervoor een subsidie van 2,3 miljoen euro toegekend. De subsidie maakt het mogelijk om te kijken naar de effecten, bijwerkingen, kwaliteit van leven en kosten van deze nieuwe behandeling en vindt plaats in samenwerking met de nationale epilepsiecentra, de landelijke en regionale werkgroepen Epilepsiechirurgie en de patiëntenvereniging EpilepsieNL.

Loting

De Nederlandse regionale werkgroepen Epilepsiechirurgie komen maandelijks bijeen om vast te stellen welke patiënten in aanmerking komen voor een hersenoperatie. De verwachting is dat het zal gaan om ongeveer dertig patiënten per jaar. Patiënten die deelnemen aan de studie zullen middels loting in twee groepen verdeeld worden. Nadat de loting heeft plaatsgevonden worden de patiënten voor een periode van minimaal twee jaar gevolgd om het effect van de behandeling vast te stellen.