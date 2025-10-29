Onderzoek: niet altijd andere bloedvaten dotteren bij hartinfarct

Nadat een kransslagader bij een hartinfarct is gedotterd, is het veilig om andere bloedvaten pas op een later moment te dotteren. Dit blijkt uit onderzoek van het Radboudumc.

Omdat in een later stadium minder ingrepen nodig zijn, kan het aantal dotterbehandelingen halveren, aldus de onderzoekers. Onderzoekers hebben hierover gepubliceerd in de New England Journal of Medicine.

Hartinfarct

Jaarlijks komen 33.600 mensen in het ziekenhuis met een hartinfarct. Artsen moeten dan direct het geblokkeerde bloedvat openen met een dotterbehandeling, anders kan een deel van de hartspier afsterven. Tijdens zo’n ingreep blijkt vaak dat ook andere kransslagaders vernauwd zijn. In 41 ziekenhuizen keken onderzoekers of dit direct moet, of dat dit ook later kan, “in rustiger vaarwater”.

Uit de studie onder 1146 mensen in het ziekenhuis met een hartinfarct blijkt nu dat afwachten veilig is. De ene helft werd direct volledig gedotterd, bij de andere helft gebeurde dat tot maximaal zes weken later. Tussen beide groepen was geen verschil in overlijden. (ANP)