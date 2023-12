Onderzoek pleit geschorst hoofd immunologie MUMC+ vrij

Het hoofd immunologie van het Maastricht UMC+ (MUMC+) heeft niets fout gedaan. Er is geen sprake van disfunctioneren van de man, blijkt uit een onderzoek, waarover het ziekenhuis woensdag bericht. Sterker nog: het hoofd Immunologie wordt in het onderzoek juist geprezen om zijn deskundigheid en bevlogenheid. De man was in oktober op non-actief gesteld in verband met het onderzoek. Aanleiding voor dat onderzoek waren meldingen over het slechte functioneren van de afdeling.

De afdeling immunologie, die jaarlijks 2.500 tot 3.000 patiënten behandelt, kampt al langer met interne problemen. In juni legden de vier specialisten uit onvrede het werk neer. Voor behandelingen werden medisch specialisten van de afdeling interne geneeskunde ingezet. Onder patiënten was ook al enige tijd onrust over de gang van zaken in het ziekenhuis. Ze wisten niet meer hoe het verder ging en of ze goede zorg kregen. Immunologen van het Radboudumc moesten in dringende gevallen inspringen. Nieuwe patiënten werden tijdelijk verwezen naar andere ziekenhuizen in de regio of het Radboudumc.

Doorstart

Op 12 juli maakte de afdeling een doorstart en konden patiënten weer poliklinische afspraken maken met de klinisch immunologen. Na meldingen over het slechte functioneren over de afdeling werd het hoofd immunologie op non-actief gezet.

Capaciteitsgebrek

De onderzoekers wijzen erop dat de klinisch immunologen in Maastricht al langer kampen met gebrek aan capaciteit voor de patiëntenzorg en aan administratieve ondersteuning. Het gevolg daarvan is een voortdurend hoge werkdruk en achterstand in verwerking van patiëntengegevens. De onderzoekers noemen dat onwenselijk. Ook blijkt uit het onderzoek dat vanuit het ziekenhuis jarenlang onvoldoende steun is geweest voor de afdeling.

De raad van bestuur (rvb) gaat nu met de betrokken artsen werken aan een structurele verbetering van de werkomstandigheden. Het hoofd van de afdeling staat hier volgens het ziekenhuis positief tegenover. Het is niet duidelijk wanneer het hoofd immunologie weer aan het werk gaat. De rvb betreurt het dat patiënten de afgelopen maanden in onzekerheid hebben verkeerd. (ANP)