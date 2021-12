Onderzoek Radboudumc: coronavirus kan leiden tot ernstig nierfalen

Onderzoek van het Radboudumc en het universitair ziekenhuis van het Duitse Aken wijst uit dat het Sars-CoV-2-virus de nieren infecteert en littekenweefsel veroorzaakt. Op de lange termijn kan dat bij ex-covidpatiënten tot verminderde nierfunctie of nierfalen leiden.

Dat het coronavirus flinke schade kan aanrichten in het lichaam en dat ook de nieren slachtoffer zijn van het virus, is al bekend. Maar wat het virus precies aanricht en hoeveel beschadiging er ontstaat, wisten experts nog niet precies. Hoofdonderzoeker Jitske Jansen van het Radboudumc: “Met dit onderzoek zijn we diep ingegaan op de oorzaak van de nierschade die ontstaat door een covid-infectie.”

Ernstig nierfalen

In de studie, gepubliceerd in Cell Stem Cell, keken de onderzoekers naar het nierweefsel van overleden covidpatiënten die op de intensive care (IC) waren opgenomen. Het weefsel bevatte veel littekenweefsel, meer dan bij patiënten met een non-covid luchtweginfectie op de IC of bij een gezonde controlegroep. “Littekenweefsel kan leiden tot verminderde nierfunctie, en in het ergste geval tot ernstig nierfalen”, aldus het Nijmeegse umc.

Mininiertjes uit het lab

Wat de nierschade veroorzaakt – het virus zelf of een heftige ontstekingsreactie van het immuunsysteem – was voor de onderzoekers de vervolgvraag. Voor meer inzicht kweekten de onderzoekers kleine mininiertjes in het lab, nierorganoïden. Deze mininiertjes infecteerden ze met het covidvirus, om de directe effecten van het virus op de niercellen te onderzoeken. Ook hier zagen de onderzoekers, net als bij het nierweefsel van de patiënten, meer littekenweefsel en signalen die leiden tot het ontstaan van littekenweefsel.

Nieuw puzzelstukje

De bevindingen van de Nederlandse en Duitse onderzoekers sluiten aan bij de resultaten van een groot Amerikaans onderzoek, waarin de onderzoekers zagen dat de nierfunctie vermindert door een infectie met het coronavirus. Mensen die een coronabesmetting opliepen met milde klachten, hadden 15 procent meer risico op het ontwikkelen van ernstige nierproblemen dan mensen die niet door het virus waren getroffen. Als gevolg hiervan kunnen patiënten aan de dialyse raken.

Volgens hoofdonderzoeker Jansen is met het meest recente onderzoek aangetoond dat de nierschade door het covidvirus zelf wordt aangericht, niet alleen door een overreactie van het immuunsysteem. “Hiermee hebben we een nieuw stukje van de puzzel die aantoont welke directe schade het coronavirus in het lichaam kan aanrichten.”