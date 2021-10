Onderzoek: train zorgverleners voor digitale zorg

Interessant voor u

Voor de academische ziekenhuizen is ongeveer 60 miljoen euro extra per jaar beschikbaar voor salarissen. Dat geld zal vooral gaan naar andere medewerkers dan verplegenden en verzorgenden.

Vooral ggz ziet resultaat dalen in 2020

Vooral in de ggz lijken de resultaten in 2020 te zijn gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Het gemiddelde exploitatieresultaat als percentage van de totale opbrengsten van organisaties in de geestelijke gezondheidszorg daalde vorig jaar naar 0,9 procent van 2 procent in 2019, blijkt uit gegevens van het Waarborgfonds voor de Zorg (WFZ).