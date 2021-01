Onderzoek UMCG: trainen voor de operatie leidt tot minder complicaties

Met name ouderen die niet fit zijn hebben vaker te maken met complicaties na een operatie. Dit leidt vervolgens weer tot een langere opnameduur, een afname van de kwaliteit van leven, en hogere zorgkosten.

Landelijk en gecontroleerd invoeren

Dat prehabilitatie belangrijk is, daar zijn het UMCG en de UM al langere tijd van overtuigd. De studie toont echter nu ook een substantieel effect van prehabilitatie aan. Toch is prehabilitatie nog niet breed geïmplementeerd in de zorg. Beide instellingen pleiten er dan ook voor om deze aanpak landelijk en gecontroleerd in te voeren.

“Tot nu toe was er nog onvoldoende wetenschappelijk bewijs dat het werkt. Nu blijkt dat dit werkt voor niet-fitte mensen met darmkanker, hopen we met alle partijen stappen te kunnen zetten in de landelijke implementatie en evaluatie, zoals het vergoed krijgen van bijvoorbeeld fysiotherapie voorafgaand aan een operatie en het monitoren en evalueren van de effecten van prehabilitatie op nationale schaal”, aldus initiator en eindverantwoordelijke Joost Klaase tegen FMT Gezondheidszorg.

Groningen Leefstijl Interventie Model

De prehabilitatiepoli is onderdeel van het Groningen Leefstijl Interventie Model (GLIM): een project dat dit jaar in het UMCG is gestart, als doel heeft om leefstijl te integreren in de zorgpaden. GLIM is de basis voor onderzoek en onderwijs als het gaat om leefstijlgeneeskunde. In 2021 wordt gestart met vier focusprojecten. Naast de prehabilitatiepoli zijn de afdelingen MKA chirurgie, Plastische chirurgie en het Groningen Transplantatiecentrum betrokken, in nauwe samenwerking met het Centrum voor Revalidatie. Met GLIM geeft het UMCG invulling aan het speerpunt healthy ageing in de zorg.