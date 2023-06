Onderzoek: ‘Zorg rond Donny M. kon beter’

De zorg en ondersteuning aan Donny M. is niet altijd passend geweest. Hoewel partijen meestal volgens richtlijnen en afspraken hebben gewerkt, is er toch verbetering nodig. Dit blijkt uit onderzoek van Toezicht Sociaal Domein.

M. wordt verdacht van het ontvoeren, seksueel misbruiken en vermoorden van de 9-jarige Gino in juni 2022. De verbeterpunten zitten volgens het rapport vooral in de onderlinge samenwerking tussen partijen in het straf-, zorg- en sociaal domein. Het gaat onder andere om regievoering, overdracht en nazorg.

Ook als partijen anders hadden gehandeld, is het niet zeker of de gebeurtenissen voorkomen hadden kunnen worden, aldus Toezicht Sociaal Domein (TSD), het samenwerkingsverband van vier Rijksinspecties, dat het onderzoek heeft gedaan samen met de Wmo-toezichthouder van de gemeente Maastricht. Dit om een goed beeld te krijgen van de zorg en ondersteuning aan Donny M.

Veertien organisaties

Vanwege zijn eerdere veroordeling voor een zeden- en geweldsdelict in 2017 waren verschillende organisaties en professionals uit het straf-, zorg- en sociaal domein betrokken. In totaal zijn veertien organisaties en hulpverleners meegenomen in het onderzoek; onder andere de forensische jeugdGGZ, jeugdreclassering, gemeente en beschermd wonen. Het TSD-onderzoek beslaat de periode eind 2017 tot 1 juni 2022.

“Hoewel er ook veel goed is gegaan in de zorg en ondersteuning aan M., zien de toezichthouders verschillende verbeterpunten. Uit het onderzoek blijkt dat een aantal partijen vooral de focus had op de eigen taken. Informatie is niet goed overdragen aan elkaar en onderling is niet altijd goed samengewerkt”, aldus de onderzoekers.

Regie niet altijd gepakt

“Ook is de regie op de gezamenlijke zorg en ondersteuning niet altijd gepakt of geregeld. En er was niet altijd een goede overdracht en nazorg. Zo ontstond bij de eerste overdracht het beeld bij de zorg- en hulpverleners dat het risico op herhaling van een zedendelict laag was. Dit lage recidiverisico werd verschillende malen in de keten overgenomen en herhaald. Belangrijke voorwaarden en kennis over de waarde van deze risico-inschatting raakten steeds meer op de achtergrond.”