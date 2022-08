Onderzoekers ontwikkelen keuzehulp voor vrouwen met hartklachten

ZonMw geeft onderzoekers van drie universiteiten/UMC’s subsidie om een keuzehulp te ontwikkelen voor vrouwen met hartklachten om op tijd naar de huisarts te gaan en te ondersteunen in de spreekkamer. Daarnaast komt er een digitale beslishulp om te bepalen of extra beeldvormend onderzoek nodig is.

Het project wordt uitgevoerd door onderzoekers van UMC Utrecht, Tilburg University en Amsterdam UMC. ZonMw stelt 3 ton beschikbaar.

Sekse-specifieke software

Veel vrouwen ervaren klachten waarvan niet duidelijk is of ze een uiting zijn van hartfalen. Het is dus moeilijk om te bepalen wanneer zij contact moeten zoeken met de huisarts. En omdat de klachten onduidelijk zijn, wordt regelmatig een diagnose gemist of te laat gesteld. Het IMPRESS+ onderzoek wil diagnose en behandeling verbeteren, onder andere door sekse-specifieke keuzesoftware te implementeren binnen de bestaande (ziekenhuis)systemen en in te zetten bij het proces van samen beslissen.

De beslishulp is tijdens een hackathon in het UMC Utrecht ontwikkeld op bijna zevenduizend patiënten die een coronair angiografie ondergingen. De hulp is bedoeld om duur, tijdrovend en patiëntbelastend onderzoek efficiënter in te zetten. De onderzoekers werken samen met de start-up MEDxAI aan de doorontwikkeling van de software.