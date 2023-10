Onderzoeksraad deelt derde en laatste rapport over aanpak corona

Het nieuwe onderzoek gaat over “de volledige periode van januari 2020 tot en met september 2022”. Ook komt de raad met aanbevelingen, waarmee Nederland beter voorbereid moet zijn op een volgende crisis.

Het eerste onderzoek van de OVV naar de coronacrisis werd in februari vorig jaar naar buiten gebracht. Dat rapport ging over de eerste maanden van de pandemie, van maart tot september 2020. Nederland was toen niet goed voorbereid op een langdurige landelijke gezondheidscrisis, concludeerde de onderzoeksraad. De overheid deed beloftes en wekte verwachtingen die niet waargemaakt konden worden, en de communicatie was eenzijdig. Ook vonden de onderzoekers dat de toenmalige RIVM-baas Jaap van Dissel het vertrouwen ondermijnde door bijvoorbeeld het nut van mondkapjes openlijk in twijfel te trekken.

Traag op gang

Het tweede onderzoek volgde in oktober vorig jaar. Dat ging over de periode van september 2020 tot juli 2021. Daarover concludeerde de raad dat de vaccinatie tegen het coronavirus traag op gang kwam. Het kabinet ging ervan uit dat de inenting via huisartsen zou lopen. Alle voorbereidingen waren daarop gericht. Maar het vaccin dat als eerste beschikbaar kwam, van Pfizer en BioNTech was daar niet geschikt voor, en het kabinet had daar bij de voorbereiding geen rekening mee gehouden. Daardoor begon Nederland als laatste EU-land met vaccineren. Ook constateerden de onderzoekers dat het kabinet nauwelijks keek of de coronabeperkingen wel werkten. (ANP)