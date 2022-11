Ongevaccineerd Grieks zorgpersoneel mag weer aan het werk

Een grote vakbond was naar de rechter gestapt uit woede over de maatregel, die duizenden verpleegkundigen, artsen en andere gezondheidsmedewerkers betrof. Net als meer Europese landen had Griekenland op het hoogtepunt van de coronapandemie regels ingevoerd die vereisten dat personeel in ziekenhuizen, dokterspraktijken en verzorgingstehuizen volledig gevaccineerd moest zijn.

Ongevaccineerd zorgpersoneel

De maatregel, die een jaar geleden van kracht werd, leidde ertoe dat zo’n 6.500 niet-gevaccineerde personeelsleden buitenspel werden gezet. De uitspraak van de rechter zal worden uitgevoerd, hoewel “Ik denk dat het een gevaarlijk besluit is voor de volksgezondheid”, zei Thanos Plevris, minister van Volksgezondheid.

Een Griekse krant meldde vorige maand dat meer dan tweeduizend gezondheidswerkers nog steeds ongevaccineerd zijn, waaronder zo’n 170 artsen. (ANP)