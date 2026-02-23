Online drogisterijen delen gevoelige gezondheidsdata met Big Tech

Uit onderzoek van Investico en Radar onder 20 online drogisterijen en webshops, waaronder Etos, Trekpleister, Kruidvat, Flink, DA en Bol.com, blijkt dat alle 20 onderzochte partijen medisch gevoelige gegevens van bezoekers doorgeven aan Google.
Tien van deze drogisterijen, waaronder Etos, Albert Heijn, Jumbo en Bol.com, delen daarnaast ook persoonsgegevens met Facebook; drie daarvan sturen zelfs e-mailadressen, adresgegevens en telefoonnummers mee. DA, Flink en Plein delen gegevens met TikTok, waarbij DA ook e-mailadressen doorstuurt. (ANP)