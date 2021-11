Online platform monitor oncologische zorg gelanceerd

Ziekenhuizen hebben sinds oktober toegang tot de Monitor Oncologische Zorg. In de online omgeving kunnen ziekenhuizen de kankerdiagnoses en behandelingen in het eigen ziekenhuis vergelijken met regionale en landelijke gemiddelden. De monitor is een resultaat van de geïntensiveerde samenwerking tussen het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en Dutch Hospital Data (DHD).

IKNL en DHD werken intensief samen om ziekenhuizen zo volledig mogelijke stuurinformatie over de oncologische zorg te bieden. Vanaf het begin van de coronacrisis ontvangen ziekenhuizen rapportages over het aantal kankerdiagnoses en behandelingen. Het overzicht hiervan komt uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR), die gevuld wordt met laboratoriumuitslagen uit het Pathologisch-Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief (PALGA). De gegevens over behandelingen zijn afkomstig uit de data die de ziekenhuizen voor de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ) aanleveren aan DHD. “Deze snelle stuurinformatie heeft ziekenhuizen het afgelopen jaar ondersteund bij het realiseren van inhaalzorg en is ook in de huidige coronapiek weer van cruciaal belang”, aldus IKNL.

Monitor

DHD en IKNL hebben deze stuurinformatie nu doorontwikkeld tot de digitale Monitor Oncologische Zorg. De data in de online applicatie worden maandelijks bijgewerkt voor alle kankersoorten. “De monitor geeft daarmee snelle en meer volledige informatie over diagnostiek en behandelingen in de oncologie.”

IKNL en DHD en de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ) hebben gezamenlijk de gegevens over alle oncologische diagnoses en behandelingen. “Ziekenhuizen beschikken hiermee over een actuele, landelijk complete benchmark voor vergelijking op regionaal en landelijk niveau.” In de toekomst zullen deze databronnen worden uitgebreid met onder andere gegevens over de kwaliteit van leven van patiënten.