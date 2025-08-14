Onnodig lange nasleep voor jongvolwassenen na kanker

Dat is bijvoorbeeld te merken bij het aanvragen van een verzekering. Waarbij ex-patiënten soms tot tien jaar na de diagnose hun ziekteverleden moeten opgeven. Die termijn blijkt onnodig lang. Dat meldt het Antoni van Leeuwenhoek.

Studie

Het onderzoek is uitgevoerd onder leiding van het Nederlands Kanker Instituut, het onderzoeksinstituut van het Antoni van Leeuwenhoek samen met het Erasmus MC.

Onderzoekers analyseerden gegevens van 72.000 Nederlandse jongvolwassenen (tussen de 18-39 jaar) met kanker tussen de jaren 1998 en 2021. Binnen vier jaar na de diagnose is hun overlevingskans vaak gelijk aan die van leeftijdsgenoten zonder kanker. Bij bepaalde vormen zoals huidkanker of schildklierkanker is er amper sprake van extra sterfte. Toch worden veel ex-patiënten nog jarenlang onterecht als risicogroep beschouwd, blijkt uit het onderzoek.

Begin van volwassen leven

De resultaten pleiten voor herziening van het ‘recht om vergeten te worden’ voor kankerpatiënten. In Nederland geldt vaak nog een termijn van tien jaar voordat ex-patiënten hun ziekteverleden niet meer hoeven te melden, bijvoorbeeld bij een overlijdensrisicoverzekering. In Frankrijk en Spanje is dat al vijf jaar. Ook het AYA ‘Jong en Kanker’ Zorgnetwerk pleit voor aanpassing van de regels.

Onderzoeker en teamleider Olga Husson zegt: “Jongvolwassenen staan aan het begin van hun volwassen leven, met plannen voor werk, een huis of een gezin. Waar oudere ex-patiënten meestal al een vaste baan of woning hebben, lopen jongvolwassenen juist tegen extra drempels aan. De huidige regels houden daar te weinig rekening mee en pakken daardoor extra beperkend uit.”