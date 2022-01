Onrust over komst psychiatrische kliniek Fivoor in Bilthoven

De herinnering aan de moord op Anne Faber door Michael P. zit nog vers in het geheugen van bewoners uit Den Dolder, Bilthoven, Zeist. Ggz-organisatie Fivoor, waar P. ook in behandeling was, opent deze maand een nieuw behandelcentrum. Enkele gemeenteraadsleden en omwonenden uiten hun zorgen over veiligheid in het AD.

Ggz-organisatie Fivoor opent 18 januari een nieuw behandelcentrum, Wier geheten, voor mensen met een verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek op het bedrijventerrein en voormalig klooster Berg en Bosch in Bilthoven. Gemeenteraadsleden en omwonenden maken zich zorgen, maar Fivoor verzekert dat “de link met Michael P. onterecht is”.

Veilig

Fivoor zelf benadrukt dat Wier geen forensische kliniek is, maar een open behandelcentrum. Patiënten in deze kliniek gaan door een grondige veiligheidsscan heen voor ze overgeplaatst of toegelaten worden tot deze locatie.

Minimale risico’s

Gemeente De Bilt was begin van de zomer op de hoogte van de komst van Fivoor. Burgermeester Sjoerd Potter schat de risico’s voor de omgeving in als ‘minimaal’. Potters noemt de komst van Fivoor een passende toevoeging op het terrein. Tegen het AD zegt hij: “Een organisatie als Fivoor zorgt ervoor dat onze samenleving veiliger wordt.”

Niet gebruikelijk

Het is niet gebruikelijk om omwonenden en gemeenteraad te informeren over de komst van nieuwe bedrijven of maatschappelijke organisaties. Omdat er “onjuiste aannames circuleerden en enige onrust ontstond, is de raad op 1 januari door het college op de hoogte gesteld”. Op 11 januari organiseert Fivoor samen met de gemeente een online bijeenkomst voor omwonenden om “Wier voor te stellen”.