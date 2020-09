Ontwikkelaar coronavaccin pleit voor soepeler regels

Dat meldt De Telegraaf. Janssen ontwikkelt een vaccin tegen corona, maar liep in eerste instantie aan tegen strenge milieuregels die gelden voor biotech-medicijnen op basis van genetische modificatie. Daarom moest de farmaceut voor het testen in eerste instantie uitwijken naar België en de VS, omdat de regels daar soepeler worden toegepast. Deze week gaat er ook een test van start met Nederlandse proefpersonen.

“Voor onderzoek met ons kandidaat-vaccin werd gelukkig een uitzondering gemaakt”, zegt Bart van Zijll Langhout, hoofd Janssen Campus Nederland. “Een vergunning is heel snel verleend. We hopen dat de overheid ook voor andere vaccins en geneesmiddelen de regels snel gaat versoepelen. Dat kan ook zonder dat de veiligheid voor het milieu in het geding is.”