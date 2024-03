Ontwikkelaar oorsensor wint Zorgverslimmer award 2024

De publieksprijs ging naar Ilse Verveer van Mental Care Group. Zij bedacht een VR-bril waarmee mensen met trauma hun EMDR-behandelingen deel thuis kunnen doen.

Psychiater Yvette Roke bij GGz Centraal, die de award in 2022 won, overhandigde de prijs aan Vasters. De jury koos voor de oorsensor vanwege de impact die het kan hebben op de zorg en vanwege de schaalbaarheid van de ontwikkeling. Het zogenaamde FastFocus Vital Signs Monitoring System maakt gebruik draadloze oorsensoren om vitale parameters als saturatie, ademhalingsfrequentie en polsslag te meten en om iemands houding en bewegingsintensiteit door te geven. Dit maakt 24/7 monitoring – vergelijkbaar met de intensive care – ook op verpleegafdelingen of in de ouderenzorg mogelijk. Zo kunnen veranderingen in iemands toestand vroeg worden gesignaleerd, wat uiteindelijk leidt tot minder druk op de zorg.

Integreren in werk

Paola Vasters was volledig verrast door de award. “Ik had dit niet verwacht, dus ik was ook niet zenuwachtig.” Binnen FastFocus wordt al jaren gewerkt aan deze vorm van monitoring, die een beetje is afgekeken van de oorsensoren bij koeien, zo legt ze uit. “Het is de bedoeling om deze methodiek zoveel mogelijk te integreren in de werkwijze van verpleegkundigen. Daarom zoeken we de samenwerking met andere apps en technieken. Het mooiste zou zijn als alle notificaties op één device binnenkomen en alle metingen direct in het EPD terechtkomen.”

Verder verslimmen

De oorsensor wordt de komende tijd uitgeprobeerd bij ZinziaZorggroep in Wageningen en in een aantal Nederlandse ziekenhuizen, vertelt Vasters. “Daarbij focussen we vooral op hoe we dit het beste kunnen inpassen in de workflow van verpleegkundigen. Hun werk is erg veranderd. Ze staan net meer de hele dag naast de patiënt. Dus dit biedt een mooi hulpmiddel.” Daarnaast willen de ontwikkelaars kijken of ze de algoritmes verder kunnen verslimmen, zodat ze ook voorspellend kunnen werken – bijvoorbeeld als ondersteuning bij de ontslagbeslissing. Een volgende stap is om de oorsensorook thuis in te kunnen zetten. Het apparaatje zit comfortabel genoeg, zo laat Paola Vasters zien. Zij heeft het zelf de hele dag van de uitreiking al in. Het is alleen nog niet bekend wat haar waarden waren op het moment dat ze de award had won.