Ontwikkeling datagedreven zorg scoort ruime onvoldoende

Datagedreven zorg blijft achter in de innovatieversnelling die tijdens de coronacrisis is ingezet. Dat onderdeel krijgt als rapportcijfer een 3 in de Zorg Innovatie Monitor van Turner. Het organisatieadviesbureau vroeg tientallen bestuurders, managers en professionals uit de zorg naar hun bevindingen, die op veel andere vlakken wel positief zijn.