ONVZ ziet dit jaar andere afwegingen bij keuze zorgverzekeraar

De helft van de werknemers Nederlanders zou voor een andere zorgverzekeraar kiezen als ze daardoor sneller in een ziekenhuis terecht kunnen. Een derde is zelfs bereid daar meer premie voor te betalen.

Dat blijkt uit onderzoek onder ruim 1.000 werknemers en 170 HR-professionals dat zorgverzekeraar ONVZ heeft laten uitvoeren door onderzoeksbureau DirectResearch.

Corona

Vanwege de coronapandemie kijken drie op de tien werknemers nu anders tegen hun zorgverzekering aan. Ze maken zich zorgen over de uitgestelde reguliere zorg en de oplopende wachtlijsten. Waar de trend jaren was dat de prijs voor het merendeel van verzekerden bepalend was, gaan dit jaar ook kwalitatieve aspecten voor een grotere groep meespelen.

Goedkoop

Hoewel een derde van hen nog steeds kiest voor de goedkoopste verzekering, zoeken vier op de tien een zorgverzekeraar die hen persoonlijk helpt en willen drie op de tien mensen de zekerheid dat ze snel terecht kunnen voor de beste behandeling.