Ook aantal ziekenhuisopnames begint te stijgen

Na het aantal besmettingen begint nu ook het aantal ziekenhuisopnames wegens het coronavirus toe te nemen. In de vorige kalenderweek, van maandag 20 tot en met zondag 26 juli, kwamen negentien patiënten in een ziekenhuis te liggen. De week ervoor waren het er dertien, de week daarvoor zeven en nog een week eerder vijf.

Toename

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maakte dinsdag bekend dat het in de afgelopen week 23 meldingen van ziekenhuisopnames heeft gekregen. Maar daar zitten soms ook oudere meldingen tussen, die afgelopen week pas zijn verwerkt. Ook werden enkele cijfers van begin april naar beneden bijgesteld. Gekeken naar de dag van opname in het ziekenhuis blijkt de toename in de afgelopen weken.

Sterfgevallen

Het aantal sterfgevallen is vooralsnog stabiel. In de week van 20 tot en met 26 juli overleden zes mensen aan het virus, de week ervoor zeven en de week daarvoor vijf. Dat is het laagste aantal doden in een week sinds begin maart.

Het aantal ziekenhuisopnames kan wel een voorbode zijn van het aantal sterfgevallen. Het aantal opnames steeg van 500 in week 11 (9-15 maart) tot 3284 in week 13 (23-29 maart). Het aantal sterfgevallen steeg van 291 in week 12 (16-22 maart) naar 1169 in week 14 (30 maart – 5 april). De meeste ziekenhuisopnames waren op 27 maart (609), de meeste sterfgevallen bijna een week later op 2 april (176). (ANP)