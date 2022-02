Ook bestuur NVZ akkoord met cao ziekenhuizen

Die laatste maakte duidelijk onder protest toch akkoord te gaan. NU’91 is het niet eens met de loonsverhoging, maar zei wel betrokken te willen blijven. “Niet aan tafel zitten, betekent dat je hierop geen invloed hebt”, schreef de vakbond toen.

Salarisverhoging

Met de nieuwe cao, die loopt van 1 juli 2021 tot 31 januari 2023, krijgen ziekenhuismedewerkers een structurele salarisverhoging van minimaal 2 procent die kan oplopen tot meer dan 7 procent. Het minimumloon gaat naar 13 euro per uur. Volgens de NVZ loopt middengroepen zoals verpleegkundigen een aanzienlijk deel van de door de SER geconstateerde achterstanden in.

Duurzame inzetbaarheid

”We hebben met deze cao belangrijke stappen gezet in het belang van onze medewerkers”, aldus NVZ-delegatieleider Anita Arts. “Werken in de zorg is betekenisvol. Maar betere werkomstandigheden, meer professionele ruimte en betere arbeidsvoorwaarden zijn nodig om met plezier in een ziekenhuis te blijven werken. Aan duurzame inzetbaarheid gaan we hard werken de komende jaren, samen met medewerkers en vakbonden.”